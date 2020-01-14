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2020-01-14 وظائف إدارية بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للرجال والنساء للعمل في جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “أخصائي الحملات الرقمية”، عبرالموقع الإلكتروني بوابة التوظيف من اجل العمل في محافظة جدة. الوظائف الشاغرة :- – أخصائي الحملات الرقمية Advertisements شروط التقديم:- – درجة البكالوريوس أو الماجستير في الصحافة أو الاتصالات أو التسويق أو أي مجال ذي صلة.

– خبرة 3-5 سنوات فى المجال.

– خبرة عمل سابقة فى التعليم العالي.

– المعرفة والخبرة العملية للإدارة اليومية لقنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة دولية كبيرة.

– المعرفة والخبرة العملية العملية لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات ، مثل Buffer أو Hootsuite.

– المعرفة بالاتجاهات المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، وفى التعليم العالي أو الاتصالات البحثية بشكل خاص.

– تجربة إنشاء محتوى وسائط متعددة للوسائط الاجتماعية عبر أدوات مثل Lumen5.

– تجربة إدارة المسائل المعقدة والحساسة بالتعليقات العامة.

– أظهرت القدرة على إدارة مشاريع متعددة والأولويات المتنافسة.

– اجادة اللغة الإنجليزية. تاريخ التقديم:- متاح الآن رابط التقديم: (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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