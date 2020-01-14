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2020-01-14 وظائف بـ جازان فوق على بند الأجور والمستخدمين متابعات الخليج 365 - جازان أعلنت جامعة جازان عن وجود وظائف شاغرة للرجال على بند الأجور والمستخدمين من أجل العمل في فروع الجامعة وفق التفاصيل الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- 1.سائق بالمرتبة 33: العمل بإدارات وكليات الجامعة في محافظات منطقة جازان. ألا يقل المؤهل عن الابتدائية، ولا يزيد عن الثانوية. رخصة قيادة عمومي “نقل ثقيل”. 2.سائق بالمرتبة 33: Advertisements العمل بمحافظة الدرب. ألا يقل المؤهل عن الابتدائية ولا يزيد عن الثانوية. رخصة قيادة عمومي “نقل ثقيل”. 3.مراسل بالمرتبة 33: العمل بمحافظة الدرب. رخصة قيادة عمومي “نقل ثقيل”. ألا يقل المؤهل عن الابتدائية ولا يزيد عن الثانوية. 4.عامل “فئة أ”: العمل بكليات وإدارات الجامعة بمنطقة جازان. شهادة مهنية لا تقل عن 6 أشهر في صيانة السيارات. شروط التقديم:- تقديم صور المؤهلات والخبرات ولا يحق للمتقدم استرجاعها. لا يقل العمر عن 20 سنة لمراسل وعن 17 سنة لسائق أو عامل. المسابقة لمن ليسوا على رأس العمل أو له خدمة سابقة في المملكة. التقيد بالمؤهلات العلمية الموضحة بالإعلان لكل تخصص. لا يكون المتقدم قد سبق عليه الحكم بالسجن لمدة تزيد عن السنة. لا يكون فصل من الخدمة لأسباب تأديبية حسب لائحة الموارد البشرية. الخبرات يجب ذكر بدايتها ونهايتها وبيان يثبتها من التأمينات. من لهم سابق عمل يوضح في شهادة الخدمة المرتبة وسبب إنهاء الخدمة. التقديم على وظيفة واحدة ولن يتم استلام أي ملف غير مكتمل . المستندات المطلوبة :- صورة الهوية الوطنية. صورة من المؤهلات العلمية. صورة من شهادة الخبرة مصدقة من جهة العمل ما يثبتها شهادة الخبرة من التأمينات للموظفين بالقطاع الخاص. صورة من رخصة عمومي نقل ثقيل للسائقين. صورة رخصة قيادة لوظائف المراسلين. تاريخ التقديم:- الحضور لمقر كلية إدارة الأعمال الإدارة العليا سابقاً- مسرح الجامعة مع إحضار المستندات اعتباراً من 1441/5/18هـ ولمدة 3 أيام حتى 1441/5/20هـ تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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