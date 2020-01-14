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2020-01-14 وظائف لدى شركة نسما للأمن لحملة الثانوية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة نسما للأمن عن فتح باب التسجيل لوظائف أمنية بجسر الملك فهد، من أجل العمل بمسمى وظيفي (أخصائي سلامة وبيئة). الوظائف الشاغرة :- – أخصائي سلامة وبيئة. Advertisements شروط التقديم:- 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- شهادة مهنية في (دبلوم معايير السلامة والصحة المهنية) OSHA أو (النيبوش) NEBOSH. طريقة التقديم: من خلال البريد الالكتروني التالي ([email protected]). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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