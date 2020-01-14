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2020-01-14 وظائف إدارية للرجال لدى جمعية العون الخيرية متابعات الخليج 365 - الطائف أعلنت جمعية العون الخيرية بالطائف عن وجود وظائف شاغرة لمن يحمل درجات الدبلوم فما فوق، من أجل العمل بالجمعية بمسمى وظيفي (موظف علاقات عامة وإعلام، وموظف تنمية موارد مالية). الوظائف الشاغرة :-

1- موظف علاقات عامة وإعلام: – درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (العلاقات العامة، الصحافة والإعلام). – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العلاقات العامة أو في مجال الصحافة والإعلام. 2- موظف تنمية موارد مالية: – درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (التسويق، علاقات عامة). – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تنمية الموارد المالية. شروط التقديم:- Advertisements – راتب. – تأمين صحي. – بدل نقل. – بدل سكن. – إجازة 30 يوماً بالسنة. – يومان راحة بالأسبوع. تاريخ التقديم:- متوفر من اليوم حتى يوم الثلاثاء 2020/01/21م. رابط التقديم:- 1- تُرسل السيرة الذاتية والطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي (مستند PDF) مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد:

[email protected] 2- أو من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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