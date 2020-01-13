في مفاجأة سارة أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن وظائف خالية جديدة بعدد من الشركات التابعة لها من خريجي الجامعات المصرية، والحاصلين على بكالوريوس هندسة شعبة ” مناجم – تعدين”، وسوف نعرض على حضراتكم أهم الشروط والأوراق المطلوبة. الانتاج الحربي تُعلن عن وظائف جديدة أهم الشروط الواجد توافرها في المتقدمين لتلك الوظائف: أن يتمتع المتقدم بالجنسية المصرية.

أن يكون لائقاً صحياً وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

ألا يزيد سن المتقدم عن 33 عاماً في 1فبراير 2020.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظات التالية” القليوبية والجيزة والقاهرة” أو من خارجها على أن يقبل العمل في القاهرة.

ان يكون حاصل على تقدير جيد وأن يجتاز الاختبارات. يتم التقديم اعتباراً من يوم 12 يناير حتى 26 من نفس الشهر، وضرورة استيفاء البيانات المطلوبة على استمارة التقديم عبر موقع الوزارة من خلال الرابط التالي: http://www.momp.gov.eg، أو الصفحة الرسمية الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”. Advertisements قواعد الاختيار يتم قبول الإعداد المطلوبة بعد مراجعة جميع الأوراق الخاصة بهم ومراجعة أصول المستندات وترتيب المتقدمين بحسب نتيجة الاختبارات.

يتم اختيار المتقدمين بقطاع التدريب التابع لوزارة الانتاج الحربي، وذلك يكون بواسطة لجنة متخصصة من الهيئة القومية لوزارة الانتاج الحربي.

لن يتم الإلتفات إلى الطلبات الغير مستوفاة للشروط و التي ترد عن طريق البريد أو اليد.

انه في حال ثبوت أن البيانات المسجلة مخالفة لحقيقة الأوراق سيتم استبعاد المتقدم واعتباره راسباً، ويستمر ذلك حتى بعد ظهور النتيجة واعتمادها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : بالمستندات| الانتاج الحربي تُعلن عن وظائف جديدة لخرجي الجامعات المصرية.. إليكم التفاصيل والشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.