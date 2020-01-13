وظائف شاغرة : مطلوب فنيين للعمل فوراً بشركة قسطور مصر للصناعة والتجارة للمؤهلات متوسطة

ننشر إعلان وظائف شركة قسطور مصر للصناعة و التجارة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان بالشرقية، حيث تطلب شغل مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة و الحاصلين على الابتدائية، ولا يشترط الخبرة، في متابعة مستمرة لتقديم جديد الوظائف اليومية والأسبوعية، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف شركة قسطور مصر للصناعة و التجارة

مطلوب عدد 100 فني لحام، برواتب تبدأ من 2000 إلى 3500 جنية. مطلوب عدد 50 فني دوكو سيارات. مطلوب عدد 20 فني كهرباء سيارات. مطلوب عدد 20 فني خراطة. مطلوب عدد 20 فني برادة. مطلوب عدد 20 فني تشطيبات أوتوبيسات.

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مزايا وطرق التقديم على الوظائف

و يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن ابتدائية، و أن لا يزيد السن عن 40 سنة، و لا يشترط الخبرة، للعمل بمواقع الشركة ” القاهرة – الشرقية – العاشر من رمضان “برواتب تبدأ من 2000 إلى 3000 جنية، و العمل وردية واحدة، و توفر الشركة تأمينات اجتماعية وطبية، بالإضافة إلى حوافز، كما توفر الشركة مواصلات من و إلى الشركة بالقاهرة و الشرقية و العاشر من رمضان، و لمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01223903109 – 055410096