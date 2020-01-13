وظائف شاغرة : برواتب مجزية شركة ماجيستي للأغذية والمشروبات تعلن عن وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة

تعلن شركة ماجيستي للفطائر والبيتزا للأغذية والمشروبات ” 14 شارع البراد – احمد سعيد – العباسية” عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الشاغرة في مختلف الفروع، للمؤهلات المتوسطة و برواتب مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة ماجيستي للأغذية والمشروبات

مطلوب عدد 10 مدير مطعم، براتب يبدأ من 4000 إلى 5000 جنية. مطلوب عدد 20 مساعد مدير مطعم، مؤهل متوسط أو عالي، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، براتب يبدأ من 4000 إلى 5000 جنية. مطلوب عدد 50 عضو فريق، يشترط أن لا يزيد السن عن 25 سنة، مؤهل عالي أو متوسط، براتب 2000 جنية. مطلوب عدد 20 شيف شاورما براتب 4000 جنية. مطلوب عدد 20 شيف بيتزا إيطالي براتب 3500 جنية. مطلوب عدد 10 مدير مخازن ويشترط خبرة براتب 3500 جنية. مطلوب عدد 20 أمين مخزن خبرة، براتب يبدأ من 3500 جنية. مطلوب عدد 30 ويتر / كابتن براتب يبدأ من 2000 إلى 2500 جنية. مطلوب عدد 30 كاشير، مؤهل عالي أو متوسط، براتب 2000 جنية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة. مطلوب عدد 30 كول سنتر، مؤهل عالي أو متوسط، براتب 2000 جنية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة. مطلوب عدد 5 مشرف كول سنتر، مؤهل عالي أو متوسط، براتب 2000 جنية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة.

وظائف آخري:-

وتقدم الشركة العديد من المزايا من تأمينات صحية واجتماعية، و سيتم تدريب العاملين لمدة ثلاثة اشهر لتقييم أدائهم، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01000344279 – 01285816757