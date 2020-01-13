أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بعدة تخصصات

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة ”سامرف” في مدينة ينبع الصناعية عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية شاغرة للجنسين للعمل في الشركة .

المسميات الوظيفية الشاغرة وشروطها على النحو التالي:

وظيفة مسؤولة المكتب التنفيذي – للنساء

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من حملة شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

الخبرة التي لا تقل عن 5 أعوام في أداء مهام السكرتارية أو المهام الإدارية.

وظيفة مهندس أمن معلومات ثاني / ثالث

من حملة شهادة البكالوريوس باختصاص علوم الحاسب، أو هندسة الحساب، أو الشبكات، أو أمن تقنية المعلومات، أو ما يعادلها.

الخبرة التي لا تقل عن 4 أعوام بمجال تقنية المعلومات، أو مجال تقنية الأمن السيبراني، أو مجال مخاطر الأمن السيبراني.

وظيفة أخصائي هندسة تخطيط الأعمال

من حملة شهادة البكالوريوس باختصاص الهندسة الكيميائية أو اختصاص ذي صلة.

الخبرة التي لا تقل عن 10 أعوام بمجال تخطيط المصفاة، مع الخبرة التي لا تقل عن 3 أعوام بوظيفة تخطيط الأعمال.

وأشارت شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة ”سامرف” إلى أنه يمكن التقديم لوظائف الشركة من خلال النقر على الرابط التالي ( هنا ).

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