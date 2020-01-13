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وظائف إدارية للرجال والنساء لدى المركز الوطني للقياس

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2020-01-13

وظائف إدارية للرجال والنساء لدى المركز الوطني للقياس

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي مدير عام الاعتماد المؤسسي وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة :-

– مدير عام الاعتماد المؤسسي

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شروط التقديم:-

– درجة الماجستير في إدارة التعليم أو نظم المعلومات (يفضل في الإحصاء).
– شهادات في إدارة المشاريع والجودة (على سبيل المثال PMP / سيغما 6) ستكون أفضلية.

تاريخ التقديم:-

متوفر من اليوم

رابط التقديم: (اضغط هنا).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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