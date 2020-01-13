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2020-01-13 وظائف إدارية للرجال والنساء لدى المركز الوطني للقياس متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المركز الوطني للقياس عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي مدير عام الاعتماد المؤسسي وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه. الوظائف الشاغرة :- – مدير عام الاعتماد المؤسسي Advertisements شروط التقديم:- – درجة الماجستير في إدارة التعليم أو نظم المعلومات (يفضل في الإحصاء).

– شهادات في إدارة المشاريع والجودة (على سبيل المثال PMP / سيغما 6) ستكون أفضلية. تاريخ التقديم:- متوفر من اليوم رابط التقديم: (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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