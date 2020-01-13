وظائف تعليمية شاغرة للنساء

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مدارس رواد التربية الأهلية بالبديعة عن حاجتها إلى معلمات صفوف أولية، مع ضرورة توفر الخبرة الكافية في هذا المجال.

الشروط:

سعوديات فقط

ذات خبرة ومهارة وقدرة على التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة.

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موعد المقابلة

تجرى المقابلات بمقر الإدارة العامة اليوم الاثنين الموافق 18 / 5 / 1441هـ.

تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي: (

تعلن المدارس عن حاجتها إلى معلمات صفوف أولية (سعوديات فقط ) ذات خبرة ومهارة وقدرة على التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة.

تجرى المقابلات بمقر الإدارة العامة غداً الإثنين الموافق 18 / 5 / 1441هـ من الساعة 9 الى 10:30صباحاً .@jobsRiyadh02@wadhaef_jobs@riyadhJobs2#وظائف #فرص_عمل pic.twitter.com/WY5LdbdGjI — مدارس رواد التربية الأهلية بالبديعة (@rowadattarbiah) January 12, 2020

).

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