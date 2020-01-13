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وظائف تعليمية شاغرة للنساء

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2020-01-13

وظائف تعليمية شاغرة للنساء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مدارس رواد التربية الأهلية بالبديعة عن حاجتها إلى معلمات صفوف أولية، مع ضرورة توفر الخبرة الكافية في هذا المجال.

الشروط:

سعوديات فقط

ذات خبرة ومهارة وقدرة على التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة.

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موعد المقابلة

تجرى المقابلات بمقر الإدارة العامة اليوم الاثنين الموافق 18 / 5 / 1441هـ.

تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي: ( 

).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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