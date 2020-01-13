- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم وظائف تعليمية شاغرة للنساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف تعليمية شاغرة للنساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مدارس رواد التربية الأهلية بالبديعة عن حاجتها إلى معلمات صفوف أولية، مع ضرورة توفر الخبرة الكافية في هذا المجال.
الشروط:
سعوديات فقط
ذات خبرة ومهارة وقدرة على التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة.
موعد المقابلة
تجرى المقابلات بمقر الإدارة العامة اليوم الاثنين الموافق 18 / 5 / 1441هـ.
تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي: (
).
تعلن المدارس عن حاجتها إلى معلمات صفوف أولية (سعوديات فقط ) ذات خبرة ومهارة وقدرة على التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة.— مدارس رواد التربية الأهلية بالبديعة (@rowadattarbiah) January 12, 2020
تجرى المقابلات بمقر الإدارة العامة غداً الإثنين الموافق 18 / 5 / 1441هـ من الساعة 9 الى 10:30صباحاً .@jobsRiyadh02@wadhaef_jobs@riyadhJobs2#وظائف #فرص_عمل pic.twitter.com/WY5LdbdGjI
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف تعليمية شاغرة للنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.