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وظائف إدارية للرجال والنساء لدى شركة بي إيه إي سيستمز

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2020-01-13

وظائف إدارية للرجال والنساء لدى شركة بي إيه إي سيستمز

متابعات الخليج 365 - الجبيل

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز عن وجود وظائف إدارية بمسمى وظيفي “مدقق ضمان الجودة “، عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف من أجل العمل في محافظة الجبيل.

الوظائف الشاغرة :-

– مدقق ضمان الجودة

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شروط التقديم:-

– وجود خبرة 6 سنوات في العمل بالمجال التقني ، بما في ذلك 3 سنوات في مجال ضمان ومراقبة الجودة.
– خبرة عملية في دور ضمان الجودة وبصفة خاصة في إدارة أنظمة الجودة المتوافقة.
– القدرة على كتابة التقارير الفنية الشاملة باللغة الإنجليزية.

تاريخ التقديم:-

متوفر من اليوم

رابط التقديم: (اضغط هنا).

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