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2020-01-13 وظائف إدارية للرجال والنساء لدى شركة بي إيه إي سيستمز متابعات الخليج 365 - الجبيل أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز عن وجود وظائف إدارية بمسمى وظيفي “مدقق ضمان الجودة “، عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف من أجل العمل في محافظة الجبيل. الوظائف الشاغرة :- – مدقق ضمان الجودة Advertisements شروط التقديم:- – وجود خبرة 6 سنوات في العمل بالمجال التقني ، بما في ذلك 3 سنوات في مجال ضمان ومراقبة الجودة.

– خبرة عملية في دور ضمان الجودة وبصفة خاصة في إدارة أنظمة الجودة المتوافقة.

– القدرة على كتابة التقارير الفنية الشاملة باللغة الإنجليزية. تاريخ التقديم:- متوفر من اليوم رابط التقديم: (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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