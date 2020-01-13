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2020-01-13 وظائف إدارية لدى مجموعة السنبلة عبر طاقات متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت مجموعة السنبلة عن وجود وظائف شاغرة في محافظة جدة بمسمى وظيفي أخصائي سلسلة التوريد من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات). الوظائف الشاغرة :- – أخصائي سلسلة التوريد شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها تخصص إدارة الأعمال.

– لا يشترط الخبرة المسبقة. Advertisements مميزات الوظيفة :- – راتب شهري: 8,125 ريالاً. تاريخ التقديم :- متوفر من اليوم رابط التقديم ????اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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