شكرا لقرائتكم وظائف إدارية للرجال والنساء براتب 8750 ريالاً عبر طاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-13 وظائف إدارية للرجال والنساء براتب 8750 ريالاً عبر طاقات لدى شركة بنده للتجزئة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أعلنت شركة بنده للتجزئة عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي مشرف مجمع عمال، للحاصلين على شهادات الثانوية العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من أجل العمل في المدينة المنورة. الوظائف الشاغرة :- – مشرف مجمع عمال شروط التقديم:- Advertisements – المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

– بلا خبرة سابقة

مميزات الوظيفة :- – راتب 8,750 ريالاً. تاريخ التقديم:- متوفر من اليوم رابط التقديم: التقديم يتم عبر بوابة العمل الوطنية طاقات عبر هذا الرابط (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية للرجال والنساء براتب 8750 ريالاً عبر طاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.