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رابط التقديم على وظائف جامعة جازان
على سُلّم المستخدمين وبند الأجور
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلنت جامعة جازان عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على سُلّم المستخدمين، وبند الأجور، عن طريق المسابقة الوظيفية الموجهة للمواطنين (رجال) الذين تتوافر لديهم المؤهلات العلمية، والخبرات العملية.
وأهابت جامعة جازان بالراغبين في دخول المسابقة ممن تتوافر فيهم الشروط إلى التقدم حضوريًّا بمستنداتهم لمقر كلية إدارة الأعمال “الإدارة العليا سابقًا” بدءًا من يوم الاثنين الموافق 18/ 05 / 1441هـ، ولمدة ثلاثة أيام، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، حتى الثانية عشرة ظهرًا.
وأوضحت جامعة جازان أن المسابقة الوظيفية مخصصة لمن ليسوا على رأس العمل الحكومي، أو من كانت له خدمة سابقة بالدولة، ومن شروطها أن يكون التقديم على وظيفة واحدة من الوظائف المعلنة، وألا يقل عمر المتقدم عن عشرين عامًا لوظيفة مراسل، وألا يقل عن سبعة عشر عامًا لوظيفة سائق أو عامل.
ودعت جامعة جازان الراغبين في الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
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