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2020-01-13 وظائف للرجال والنساء عبر برنامج البناء المستدام متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان عن وجود فرصة للمهندسين والمهندسات السعوديين بتوفير (دخل إضافي) عبر استثمار خبراتهم الفنية بالانضمام إلى (الفاحصين المعتمدين ) من خلال منصة (برنامج البناء المستدام). شروط التقديم:- Advertisements 1- سعودي الجنسية.

2- شهادة الهندسة في (الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المعمارية).

3- عضوية في الهيئة السعودية للمهندسين.

4- دورة متخصصة من المعهد العقاري السعودي.

5- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الإشراف الهندسي.

مميزات البرنامج :- – زيادة في خبراتك.

– دخل إضافي.

– خدمة المجتمع. رابط التقديم: (اضغط هنا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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