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29 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. ممرض- أجنحة القلب رجال.
. ممرض/ـة- العناية الفائقة (عدد 7 وظائف).
. ممرض/ـة- العمليات (عدد 14 وظيفة).
. فني سحب دم (عدد 6 وظائف).
. مساعد مدير التشغيل والصيانة.
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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