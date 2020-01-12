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وظائف هندسية شاغرة بشركة سيمينس
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس/ مشرف مناوب: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.
. نائب مدير أنظمة عبور الاختبار والتكليف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).
. مشرف التركيب والصيانة – مشروع المترو: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو هندسة الاتصالات).
. مهندس جدولة الموقع (للسعوديين): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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