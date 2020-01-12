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وظائف شاغرة لدى مجموعة بالبيد بالرياض وجدة
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات بالبيد القابضة، المتخصصة بقطاع السيارات والقطاع الصناعي والتجاري والتمويل والعقار وقطاع الأطعمة والمشروبات، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير المبيعات (جدة).
– ممثل مبيعات (الرياض).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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