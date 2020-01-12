وظائف شاغرة : الحكومة تُعلن عن أكثر من 12 ألف وظيفة للشباب تنفيذاً لمبادرة «السيسي».. فيديو وصور

أعلن وزير القوى العاملة الدكتور ” محمد سعفان” أن الوزارة قد تمكنت من توفير ما يقرب من 12 ألف و340 فرصة عمل للذكور والإناث منها وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من التخصصات والقطاعات الوظيفية برواتب مجزية تبدأ من 1250 جنيهاً وحتى 12 ألف جنيه شهرياً في بعض المهن، وذلك بالإضافة إلى التأمين الصحي من خلال 53 مصنع وشركة قطاع خاص.

وظائف خالية للشباب

وأضاف ” سعفان ” من خلال تصريحات صحفية هامة اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2020 أن نشرة التوظيف التي تصدرها وزارة القوى العاملة شهرياً تتضمن تلك الفرص تنفيذاً لمبادرة ” حياة كرية” التي أطلقها الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” بمطلع العام الماضي 2019..

وتم عرض جميع الوظائف عبر موقع وزارة القوى العاملة ” www.manpower.gov.eg”، حيث يمكنك التعرف على النشرة القومية للتشغيل لتوفير فرص عمل للشباب خلال الفترة القادمة.

وأوضح الوزير من خلال تصريحات صحفية هامة أن العمل هام جداً من اجل رفع اقتصاد الدولة المصرية ويفع عجلة التنمية قائلاً: ” نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبلهم”.

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وتحاول الحكومة المصرية الحالية رفع العبء عن العديد من الشباب من الجنسين خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال توفير العديد من الفرص المتاحة في القطاع الخاص والحكومي خلال المرحلة القادمة، حيث تُعلن وزارة القوى العاملة كل أول شهر عن نشرتها للوظائف عبر موقعها الرسمي على الانترنت.

ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل من خلال الفيديو التالي