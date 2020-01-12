وظائف شاغرة : تعيينات ووظائف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية

هناك عدد من الوظائف الخالية بوظائف الكهرباء والتي يمكن معرفتها للتقديم بها، ويستمر التقديم في الوظائف حتي يوم 19 يناير الجاري، ويمكنكم معرفة أوراق التقديم أيضا لتجهيزها وتسليمها يداً بيد باسم السيد المحاسب رئيس الموارد البشرية، يمكن التقديم في الوظائف لخرجي مؤهل عالي هندسي.

ننشر لكم متابعنيا عدد من الوظائف المنشورة والخاصة وزارة الكهرباء بمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا 2018 – 2019، وسنعرض لكم كافة التفاصيل المطلوبة للتقديم للوظائف المعلن عنها، ويمكن تقديم طلبات التقديم باسم السيد الأستاذ/ مدير عام الشئون الإدارية والأفراد مرفق معها، بيان حالة وظيفة، شهادة جزاءات وصورة البطاقة الشخصية مع الأخذ في الأعتبار في عدم التقدم لأكثر من وظيفة.

وظائف كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا

وظائف سابقة

تبدأ شركة الكهرباء لتوزيع الكهرباء في التدريب الصيفي الخاص بكليات الهندسة وغيرها للتدريب علي البرامج التالية:-

1- كهرباء قوى ( تصميم وتنفيذ واختبار شبكات الجهد المتوسط او المنخفض – اعمال السلامه والصحة المهنية عند العمل على الشبكات.

2 – ميكانيكا انتاج اعمال الورش الانتاجيه – السلامه والصحة المهنية.

3 – الحاسب الالى واللغات ( مجموعة برامج الاوفس – اتوكاد).

4 – برامج خاصة لطلاب كلية التجارة وادارة الاعمال.

تقدم طلبات الوظيفة بأسم : السيد / رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب، وللاستعلام يمكنكم الاتصال باداره مركز تدريب الكوادر بالمنطقة الصناعية بالاسماعيلية على الارقام التالية : – 01286552416 – 01003895054 – 0643494982.

شروط وظائف وزارة الكهرباء لشهر يناير 2018:-

أن يكون حاصل علي بكالوريوس هندسة التخصصات التالية (كهرباء قوى – اتصالات وإلكترونيات) بتقدير جيد.

2- ألا يزيد السن عن 32 سنة بدءًا من ا يناير 2018. Advertisements 3- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على دورات تدريبية في (ms office- primavera ). 4- أن يكون مصري الجنسية. 5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 6- أن يكون لديه القدرة على ( العمل تحت ضغط – العمل وسط الفريق – الالتزام باللوائح والقوانين ومعايير الجودة المطبقة). 7- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الفنية والكشف الطبي قبل التعيين.

أشار السيد الدكتور رئيس الشركة القابضة لكهرباء، جابر الدسوقي، أن وزارة الكهرباء التي يرئسها لم تعلن بعد عن أي وظائف أو تعيينات بشكل مؤكد عن طريق الإعلانات بالصحف الرسمية أو غيرها.

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بالإضافة إلي أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ستعلن عن قريب أسماء المتقدمين الذين تم قبولهم بمسابقة وزارة الكهرباء 2017، لقبول فنيين بشركات النقل وتوزيع الكهرباء.

سوف يتم الإعلان عن المقبولين وعددهم 45 ألف عن قريباً، ويمكنكم متابعة وظائف الحكومة المصرية كاملة من خلال الضغط علي اللينك التالي / الحكومة .. تعلن عن فتح باب التعيينات لـ100 ألف وظيفة لمختلف التخصصات.