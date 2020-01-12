وظائف شاغرة : وظائف الكهرباء لجميع المؤهلات “علوم – هندسة – حقوق – تربية – اداب – حاسبات – زراعة – دبلومات ومعاهد – خدمات معاونة” – والتقديم عن طريق الشركة

هناك وظائف خالية في المحطات النووية لتوليد الكهرباء لعدد من الوظائف عن طريق النقل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تحتاج الوزارة إلي لكافة التخصصات والدبلومات والعمال والسائقين وهي علي النحو التالي:- الوظائف لخريجي علوم – هندسة – حقوق – تربية – اداب – حاسبات – زراعة – دبلومات ومعاهد – خدمات معاونة وغيرها من المؤهلات الأخري. لكبرى المدارس الدولية بقطر براتب مغرى وظائف للمعلمين والمعلمات لجميع التخصصات – التقديم عبر الأنترنت مواعيد التسجيل لوظائف الأزهر الشريف “بمسابقة الأزهر معلم مساعد للمواد المختلفة” وتواريخ التسجيل لجميع المحافظات تم الإعلان عن عدد من الوظائف الخالية بشركة الكهرباء ويمكن معرفتها من خلال الضغط علي سجل الآن .. مسابقات وظائف تعيينات رسمية لعام 2019 – 2020 في جميع المحافظات (وزارة التربية والتعليم – وزارة التضامن الإجتماعي – وزارة التموين) ووزارات أخري، أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف وهي عبارة عن التالي:- Advertisements سيرة ذاتية حديثة وشهدات الخبرة إن وجد.

بيان حالة وظيفية معتمد.

موافقة جهة العمل.

عدد 2 صورة شخصية.

صورة بطاقة الرقم القومي. وظائف سابقة الوظائف المطلوبة بشركة الكهرباء عبارة عن:- وظائف هندسية من الدرجة الثالثة.

وظائف من الدرجة الأولي.

وظائف العلوم من الدرجة الثالثة.

وظائف للطب البشرى.

وظائف التنمية الإدارية.

وظائف قانونية.

وظائف حرفية.

وظائف خدمات معاونة.

وظائف مكتبية.

وطائف فنية التقديم عن طريق المقر الرئيسي للشركة علي العنوان 4 طريق النصر – ميدان رابعة – مدينة نصر – القاهرة.

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