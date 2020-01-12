وظائف شاغرة : سجل الآن .. مسابقات وظائف تعيينات رسمية لعام 2019 – 2020 في جميع المحافظات (وزارة التربية والتعليم – وزارة التضامن الإجتماعي – وزارة التموين) ووزارات أخري

سجل الآن .. في مسابقات رسمية ننشرها لكل متابعين موقع مصر فايف روابط ولينكات الوظائف المعلن عنها من قبل وزارات الحكومة المصرية المختلفة بمختلف المجالات، وهي عبارة عن الآتي:-

محدث بتاريخ اليوم يناير 2020

هناك عدد من الوظائف التي تم الإعلان عنها ضمن إعلان رقم 1 لسنة 2020 لعدد من الوظائف الخالية بوزارة الكهرباء ومنها التالي:-

مصمم بنية أساسية.

أخصائي موار فنية.

أخصائي إدارة شبكات.

أخصائي تأمين معلومات.

أخصائي إدرة الأنظمة.

أخصائي إدارة مشروعات.

محلل بيانات وآليات العمل.

أخصائي سياسيات وعمليات.

مصمم بنية معلوماتية مؤسسية.

مهندس تطبيقات.

مهندس تكامل تطبيقات.

مصمم ذكاء أعمال.

مهندس بيانات.

يمكن التقديم في الوظائف من خلال تقديم النموذج باليد باسم السيد المحاسب رئيس الموارد البشرية ويستمر التقديم حتى 19 يناير 2020.

محدث بتاريخ 5 ديسمبر 2018

نشرت وزارة التموين عن عدد كبير من الوظائف الخالية (مهندسين ميكانيكا وفنيين وكهربائيين وأمناء مخازن وشونة وكاتب ووظائف أخري متنوعة) للتعيين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ويمكن معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم وباقي تفاصيل الوظائف من خلال الضغط علي وظائف وزارة التموين.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي للمؤهلات العليا والدبلومات وشروطها والأوراق المطلوبة

محدث بتاريخ اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018

نشرت وزارة التربية والتعليم بجميع محافظات مصر عن احتياجها لعدد كبير من العملمين للعمل بأغلب محافظات وقري مصر للعادم الدارسي الجديد 2018 – 2019 وذلك لسد النقص الموجود بالمديريات التعليمية، ولمعرفة التخصصات المطلوبة يمكن الضغط علي مسابقة وزارة التربية والتعليم.

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محدث بتاريخ 21 سبتمبر 2019

تعلن الشركة المصرية لنقل الكهرباء _وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حاجة الوزارة لعدد من الوظائف المختلفة، ويمكنكم متابعة الإعلانات المنشورة التالية لمعرفة كافة تفاصيل الوظائف المعلن عنها، وهي كالتالي:-

محدث بتاريخ 30 يوليو 2018

إليكم متابعينا مجموعة من الوظائف الخاصة التي أعلنت عنها وزارة القوي العاملة والهجرة لتعيين 2240 فرد بعدد من الوظائف، ويمكن معرفتها من خلال الضغط علي وظائف الحكومة المصرية “محدث”.

محدث بتاريخ 23 يوليو

هناك وظائف بشركة المياه والصرف في محافظة المنيا بفرع دير مواس، وحتي الآن يمكن التقديم من خلال ملئ الاستمارة من هنا. وظائف لخريجي كلية التجارة بالجهاز المركزي للإحصاء والتقديم بمكتب الجهاز الإداري 8 شارع عراب. 3. وظائف بوزارة التموين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين والتقديم لمدة أسبوع فقط من تاريخ النشر.

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