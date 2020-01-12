وظائف إدارية بشركة المراعي برواتب وعمولات مجزية

2020-01-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المراعي عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي مدير المحاسبة من أجل العمل بالشركة.

الوظائف الشاغرة :-

– مدير المحاسبة

شروط التقديم:-

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– شهادة البكالوريوس في الاقتصاد أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو المالية أو التجارة.

– خبرة 3 – 6 سنوات في المجال ذي الصلة مع ما لا يقل عن 2 سنة في منصب إدارى.

– مهارات الحاسوب (Excel، Word، Powerpoint).

– القدرة على العمل كعضو في الفريق.

– مهارات التعامل مع الآخرين قوية مع القدرة على التواصل والعمل مع الموظفين من مختلف المهن والجنسيات.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

مميزات الوظيفة :-

– رواتب مجزية.

– بدل سيارة.

– بدل سكن.

– إجازة مدفوعة سخية.

– تغطية طبية.

– بدل تعليم الأطفال.

– مكافآت تقديرية.

رابط التقديم: (اضغط هنا).

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