شكرا لقرائتكم وظائف إدارية لدى شركة بوبا العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-12 وظائف إدارية لدى شركة بوبا العربية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة بوبا العربية عن وجود وظائف شاغرة في جدة بمسمى وظيفي رئيس تحسين قدرات مقدمي الخدمات. الوظائف الشاغرة :- – رئيس تحسين قدرات مقدمي الخدمات Advertisements شروط التقديم:- – درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما شابه، يفضل ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة معتمدة.

– خبرة 11-13 سنة.

– خبرة في مجال المشتريات.

– خبرة في إدارة المشاريع أو إدارة سلسلة التوريد.

– شهادة CIPS. رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية لدى شركة بوبا العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.