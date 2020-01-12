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2020-01-12 وظائف للرجال والنساء لدى شركة هاليبرتون السعودية متابعات الخليج 365 - الأحساء أعلنت شركة هاليبرتون السعودية للنفط والغاز المتعاقدة مع شركة أرامكو عن وجود وظائف شاغرة في محافظة الأحساء بمسمى وظيفي مساعد مشغل أول. الوظائف الشاغرة :- – مساعد مشغل أول Advertisements شروط التقديم:- – القدرة على إجراء العمليات الحسابية الأساسية مطلوبة.

– مهارات القراءة والفهم والكتابة مطلوبة.

– مهارات الكمبيوتر الأساسية.

– رخصة قيادة المركبات التجارية للعمليات البرية. تاريخ التقديم:- متاح من اليوم رابط التقديم:- (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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