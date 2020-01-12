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وظائف شاغرة للنساء لدى شركة طيران أديل

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2020-01-12

وظائف شاغرة للنساء لدى شركة طيران أديل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة طيران أديل عن توفر (3) وظائف شاغرة للنساء بمسمى (ممثلة تجارب العملاء) للعمل بمدينة (جدة) لحملة الثانوية فأعلى وفق التالي:

• الشروط:

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سعودية الجنسية.
شهادة الثانوية العامة
خبرة في مجال المبيعات أو خدمة العملاء.
أو دبلوم فأعلى في تخصص (المبيعات، التسويق) بدون خبرة.
العمر بين 22 و 29 سنة.
القدرة على فهم وتفسير احتياجات العملاء وحل المشكلات.
إجادة استخدام برامج الأوفيس.
إجادة اللغة الإنجليزية.

• للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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