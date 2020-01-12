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2020-01-12 وظائف شاغرة للنساء لدى شركة طيران أديل متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة طيران أديل عن توفر (3) وظائف شاغرة للنساء بمسمى (ممثلة تجارب العملاء) للعمل بمدينة (جدة) لحملة الثانوية فأعلى وفق التالي: • الشروط: Advertisements سعودية الجنسية.

شهادة الثانوية العامة

خبرة في مجال المبيعات أو خدمة العملاء.

أو دبلوم فأعلى في تخصص (المبيعات، التسويق) بدون خبرة.

العمر بين 22 و 29 سنة.

القدرة على فهم وتفسير احتياجات العملاء وحل المشكلات.

إجادة استخدام برامج الأوفيس.

إجادة اللغة الإنجليزية. • للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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