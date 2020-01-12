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2020-01-12 وظائف شاغرة لدى البنك العربي الوطني للعمل بفروع البنك في أبھا متابعات الخليج 365 - أبها أعلن البنك العربي الوطني عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال)، لحديثي التخرج، للعمل بفروع البنك بمدينة أبھا، بمسمى (ممثل مبيعات العملاء) وفق التالي : – الشروط:

1 – درجة البكالوريوس.

2 – خريج حديث بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة . Advertisements – المهارات المطلوبة : إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثاً

يمتلك مهارات إقناع واتصال وتسويق جيدة

دراية بسياسات وإجراءات التجزئة المصرفية/العمليات – للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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