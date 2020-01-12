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2020-01-12 وظائف لدى الشركة الوطنیة لصناعة البسكويت والحلويات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة الوطنیة لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة عن توفر وظائف شاغرة بالمسميات والشروط التالية: 1- وظيفة مخطط تصنيع :

– الجنسية : سعودي .

– الأفضلية لخريجي الهندسة الصناعية.

– خبرة في إدارة سلسلة التوريد “سنة كحد أدنى”

– إتقان اللغة الإنجليزية و برنامج الاكسل Advertisements 2- وظيفة محاسب فرع.

– المدينة: بريدة.

– سعودي الجنسية.

– بكالوريوس محاسبة.

– الأفضلية لمن لديه خبرة ”سنة كحد ادنى” 3- مندوب مبيعات.

– الجنسية : غير محددة.

– الأفضلية لمن لديه خبرة بنفس المجال.

وللتقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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