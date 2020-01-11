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وظائف أكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز للرجال والنساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن وجود وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، من أجل العمل بكلية الهندسة بدرجة (معيد، معيدة)، لحملة البكالوريوس، للعام الدراسي 1441/1440هـ، وفق التفاصيل والمعلومات الواردة بالإعلان أدناه :-
الوظائف الشاغرة :-
1- معيد (للرجال – وظيفتان):
– الدرجة الجامعية في تخصص (الهندسة الصناعية) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى مُعترف بها.
1- معيدة (للنساء – وظيفتان):
– الدرجة الجامعية في تخصص (الهندسة الصناعية) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى مُعترف بها.
شروط التقديم:-
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن لا يقل التقدير في البكالوريوس عن (جيد جداً).
4- أن لا يتجاوز العمر (30) سنة.
5- حسن السيرة والسلوك.
6- درجة التوفل أو IELTS المطلوبة.
7- درجة القدرات للجامعيين.
8- درجة البكالوريوس وهم على رأس العمل.
تاريخ التقديم:-
1- للرجال:
من يوم الأحد بتاريخ 1441/05/17هـ إلى 1441/06/18هـ
1- للنساء:
من يوم الأحد بتاريخ 1441/05/24هـ إلى 1441/06/12هـ
الوثائق المطلوبة :-
1- وثيقة التخرج.
2- كشف الدرجات المعتمد.
3- شهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات (إن وجدت).
رابط التقديم:-
1- للرجال :-
– تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية (خلال الفترة الموضحة أعلاه) إلى:
– في كلية الهندسة مبنى رقم (40) غرفة رقم (44G29).
– أو على البريد الإلكتروني:
[email protected]
1- للنساء :-
– تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية (خلال الفترة الموضحة أعلاه) إلى:
– وكيلة كلية الهندسة مبنى رقم (64) بشطر الطالبات غرفة (201/أ).
– أو على صندوق بريد 80204 الرمز البريدي21589.
– أو على البريد الإلكتروني:
[email protected]
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