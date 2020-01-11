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وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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2020-01-11

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للعمل في المستشفى بمدينة الرياض.

المسميات الوظيفية الشاغرة وشروطها:

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وظيفة كاتب: أن يكون المتقدمون من الجنسية ،وحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وظيفة مراسل: أن يكون المتقدمون من الجنسية السعودية، وحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأوضح مستشفى الملك خالد التخصصي أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ).

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