وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

2020-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للعمل في المستشفى بمدينة الرياض.

المسميات الوظيفية الشاغرة وشروطها:

Advertisements

وظيفة كاتب: أن يكون المتقدمون من الجنسية السعودية ،وحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وظيفة مراسل: أن يكون المتقدمون من الجنسية السعودية، وحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأوضح مستشفى الملك خالد التخصصي أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على