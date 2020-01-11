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وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للعمل في المستشفى بمدينة الرياض.
المسميات الوظيفية الشاغرة وشروطها:
وظيفة كاتب: أن يكون المتقدمون من الجنسية السعودية ،وحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وظيفة مراسل: أن يكون المتقدمون من الجنسية السعودية، وحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وأوضح مستشفى الملك خالد التخصصي أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ).
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