شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-11 وظائف شاغرة للجنسين في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة رد تاغ وتونتي، عن توفر فرص وظيفية ( العرض يشمل الطلاب ) للجنسين في مدينة الرياض المسميات التالية : ممثل مبيعات ممثلة مبيعات الرواتب تبدأ من ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ والعمل الجزئي راتبه ٢٣٠٠ العمل من الساعة ٤ م الشروط : ١-العمر ١٨ سنة . ٢-سعودي . ٣-شهادة دراسية ( ابتدائي فأعلى). Advertisements الأوراق المطلوبة : ١- صورة من بطاقة الأحوال . ٢ – صورة من الشهادة الدراسية . ٣ – صورة من الحساب البنكي ( الأيبان ). ٤- العنوان الوطني . رابط التقديم :- (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة للجنسين في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.