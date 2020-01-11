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وظائف شاغرة للجنسين في الرياض

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2020-01-11

وظائف شاغرة للجنسين في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة رد تاغ وتونتي، عن توفر فرص وظيفية ( العرض يشمل الطلاب ) للجنسين في مدينة الرياض

المسميات التالية :

ممثل مبيعات ممثلة مبيعات

الرواتب تبدأ من ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ والعمل الجزئي راتبه ٢٣٠٠ العمل من الساعة ٤ م

الشروط : ١-العمر ١٨ سنة . ٢-سعودي . ٣-شهادة دراسية ( ابتدائي فأعلى).

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الأوراق المطلوبة :

١- صورة من بطاقة الأحوال . ٢

– صورة من الشهادة الدراسية .

٣ – صورة من الحساب البنكي ( الأيبان ).

٤- العنوان الوطني .

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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