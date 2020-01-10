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وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مخطط- الصيانة (الجبيل).
. أخصائي- حكومة وامتثال ومخاطر أمن تقنية المعلومات (الرياض).
. أخصائي- ميكانيكي (الجبيل).
. مهندس أول- مشاريع الموقع (الجبيل).
. مشرف مناوب- تشغيل العمليات (الجبيل).
. مشرف- البناء والتفتيش (الجبيل).
. مهندس أول- المشتريات المشاريع (الجبيل).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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