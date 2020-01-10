وظائف شاغرة : شركة أولاد رجب تعلن عن مئات الوظائف الخالية للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية

تعلن شركة أولاد رجب ” 131 شارع مصطفى النحاس – الحي الثامن – بمدينة نصر قبل مدرسة المنهل أعلي فرع أولاد رجب، عن مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، حيث تطلب كاشير و منسقين ممرات و مراقب كاميرا وأفراد أمن و غيرها من الوظائف، و ننشر الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة أولاد رجب

مطلوب عدد 40 كاشير، و يشترط مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط. مطلوب عدد 50 منسق ممرات ، و يشترط أن يكون حاصل على مؤهل متوسط. مطلوب عدد 40 مراقب كاميرا مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط. مطلوب عدد 30 بقال، مؤهل متوسط أو بدون. مطلوب عدد 20 جزار، يشترط مؤهل متوسط أو بدون. مطلوب عدد 50 فرد أمن، و يشترط أن يكون حاصل على مؤهل متوسط. مطلوب عدد 30 موظف استعلامات، و يشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي.

وظائف آخري:-

و للراغبين يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، و توفر الشركة تامين صحي و اجتماعي و سكن وبدل مواصلات لبعض الفروع، و تقدم الطلبات بالعنوان المذكور أعلاه، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01066631744