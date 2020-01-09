وظائف شاغرة في شركة معادن

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي ثاني- التسويق (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق الكيميائي، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، الاقتصاد)، ويفضل درجة الماجستير مشرف السلامة (للسعوديين/ رأس الخير): درجة البكالوريوس في المجال التقني.

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وأخصائي ثاني- أنظمة مراقبة العمليات (رأس الخير): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير الصناعية.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

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