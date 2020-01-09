وظائف

وظائف شاغرة في شركة معادن

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في شركة معادن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-09

وظائف شاغرة في شركة معادن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي ثاني- التسويق (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق الكيميائي، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، الاقتصاد)، ويفضل درجة الماجستير مشرف السلامة (للسعوديين/ رأس الخير): درجة البكالوريوس في المجال التقني.

Advertisements

وأخصائي ثاني- أنظمة مراقبة العمليات (رأس الخير): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير الصناعية.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: ( هنا  ).

 

تابعنا على 74f7ce52af.jpg تواصل معنا علىbc588f41af.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في شركة معادن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا