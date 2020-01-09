وظائف شاغرة : شركة سمايلز جروب تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات برواتب مجزية

تعلن شركة سمايلز جروب ” 75 شارع أبو بكر الصديق – سفير مصر الجديد” عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية، وذلك حسب الوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة لشهر يناير 2020، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: – وظائف مجموعة شركات سمايلز جروب مطلوب عدد 3 مهندس إنتاج، بكالوريوس هندسة إنتاج، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 2 فني تبريد وتكييف. مطلوب عدد 2 فني كهرباء كنترول، خبرة سنة، وان لا يزيد السن عن 38 سنة. مطلوب عدد 10 أفراد مطاعم، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب 2650 جنيه بالإضافة إلى وجبة. مطلوب عدد 3 عمال مخازن، السن 35 سنة، مؤهل متوسط، براتب 3200 جنية. مطلوب عدد 20 عامل إنتاج، السن 35 سنة، براتب 3250 جنية. مطلوب عدد 5 سائقين رخصة أولي و ثانية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، ويشترط أن يكون حاصل على إعدادية، براتب 3500 جنية. مطلوب عدد 10 عمال نظافة بدون مؤهل. وظائف آخري:- وتوفر الشركة تامين صحي و اجتماعي، بالإضافة إلى زيادات وبدل مواصلات لموقع شيراتون، والعمل بفروع الشركة ” سفير – شيراتون – التجمع الخامس – الرحاب – مدينة نصر – العبور”

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