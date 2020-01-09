وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– موظف المشتريات الإقليمي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي إدارة المخاطر: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التمويل الكمي، إدارة المخاطر، الاقتصاد القياسي، إدارة الأعمال، الرياضيات)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يناير 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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