- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في كلية الهندسة بجامعة المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة للجنسين في كلية الهندسة بجامعة المؤسس
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف “معيد”، والمخصصة لقسم (الهندسة الصناعية)، طلاب عدد (2)، طالبات عدد (2)، للعام الدراسي 1441هـ، وذلك حسب الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية في تخصص الهندسة الصناعية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.
– ألّا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جدًا.
– ألّا يتجاوز عمر المتقدم (30) سنة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة التوفل أو IELTS المطلوبة.
– أن يكون حاصلًا على درجة القدرات للجامعيين.
– ألّا يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.
وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من: وثيقة التخرج- وكشف الدرجات المعتمد– وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت، إلى الآتي:
للطلاب: إلى كلية الهندسة مبنى رقم (40) غرفة رقم (44G29)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك من تاريخ 17/ 5/ 1441هـ وحتى 18/ 6/ 1441هـ، خلال الدوام الرسمي.
للطالبات: إلى وكيلة كلية الهندسة مبنى رقم (64) بشطر الطالبات غرفة (201/أ)، أو على صندوق بريد 80204 الرمز البريدي (21589)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك من تاريخ 24/ 5/ 1441هـ حتى 12/ 6/ 1441هـ، خلال الدوام الرسمي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة للجنسين في كلية الهندسة بجامعة المؤسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.