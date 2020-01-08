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2020-01-08 وظائف للنساء براتب 7 آلاف ريال وبدل نقل عبر طاقات للعمل في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مجموعة المجال العربي القابضة عن وجود وظائف شاغرة للنساء بمسمى وظيفي أخصائي التغذية، للعمل في العاصمة الرياض وفق التفاصيل الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة: – أخصائي التغذية. شروط التقديم: – شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في علوم الأغذية والزراعة/ والتغذية. Advertisements – وجود خبرة من 0- 1 عام. مميزات الوظيفة: – راتب شهري 7000 ريال. – بدل نقل. تاريخ التقديم: متاح الآن. رابط التقديم: (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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