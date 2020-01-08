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2020-01-08 وظائف إدارية للرجال والنساء لدى مدينة الملك سعود الطبية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “منسق مواد”، من أجل العمل في العاصمة الرياض وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة: – منسق مواد. شروط التقديم: – البكالوريوس في إدارة مواد أو إدارة خدمات صحية. – حديث التخرج لا يشترط الخبرة السابقة (0- 2 عام). Advertisements – إجادة استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة. – معرفة الأنظمة واللوائح الإدارية المعمول بها. – الإلمام باللغة الإنجليزية. – معرفة جيدة بالأنظمة والإجراءات الخاصة بعمل المستودعات. – القدرة على التواصل مع الغير بكفاءة. تاريخ التقديم: متاح الآن بدءًا من اليوم حتى الاكتفاء من العدد المطلوب. رابط التقديم: (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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