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وظائف صحية في شركة الشايع الدولية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الشايع الدولية في مدينة الرياض عن وجود وظائف شاغرة في مجموعة صيدليات بووتس في عدة فروع بالرياض، وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:
شروط التقديم:
1- سعودي الجنسية.
2- خريج صيدلة.
3- رخصة مزاولة مهنة الصيدلة.
4- يفضّل من لديه خبرة سنة على الأقل.
5- لغة إنجليزية مُمتازة (تحدثًا وكتابةً).
تاريخ التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 08/ 01/ 2020م، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
رابط التقديم:
تبعث السيرة الذاتية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة- صيدلية بووتس- في عنوان البريد التالي: [email protected]
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