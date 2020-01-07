وظائف شاغرة : برواتب مجزية تعلن شركة سبينس ايجيبت عن مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات

تعلن شركة سبينس ايجيبت ” 14 د شارع مجدى سلامة – طريق الأوتوستراد بالمعادي” عن مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات للمؤهلات العليا والمتوسطة برواتب مجزية،من عمال وبائعين وكاشير وخدمة عملاء وفنيين و شيفات ومنسقين وأفراد امن وغيرها من الوظائف المتميزة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة سبينس ايجيبت

مطلوب عدد 5 كول سنتر براتب 2500 جنية. مطلوب IT للعمل بمول العرب براتب 3700 جنية. مطلوب خدمة عملاء بفرع الشروق براتب 2900 جنية، ويشترط مؤهل عالي و أن لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب عدد 5 فني تبريد وتكييف مؤهل متوسط، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 20 فرد امن مؤهل متوسط. مطلوب عدد 20 كاشير مؤهل فوق متوسط براتب 1950 جنيه. مطلوب عدد 20 منسق ارفف براتب 2100 جنية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 36 سنة. مطلوب عدد 10 جزار براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 20 مساعد جزار براتب 2000 جنيه. مطلوب عدد 20 سماك براتب 2800 جنية. مطلوب عدد 20 بائع يقسم الأسماك براتب 2000 جنية. مطلوب عدد 20 بائع يقسن الجبن براتب 2200 جنية. مطلوب عدد 10 شيف مخبوزات. مطلوب عدد 10 حلواني شرقي، يشترط إجادة القراءة والكتابة وأن لا يزيد السن عن 45 سنة، براتب 3000 جنية.

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طرق التقديم لشغل الوظائف

وتوفر الشركة العديد من المزايا للراغبين، حيث توفر مواصلات وتامين صحي واجتماعي ودورات تدريبية خاصة وتدريبات الأمن والسلامة، ولمن يرغب يرجى التواصل مع الشركة من خلال الاتصال بالأرقام التالية على رقم الواتس آب : 01060004235 والإتصال جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.