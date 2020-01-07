وظائف شاغرة : شركة العربي تطلب للتعين فوراً مئات الوظائف الشاغرة

في متابعة مستمرة لعرض جديد الوظائف المتميزة في مختلف التخصصات، نتابع اليوم نشر إعلان وظائف شركة العربي بالمنطقة الصناعية – كوم أبو راضي – ألواسطي – بنى سويف، والتي تعلن عن فتح باب التوظيف لشغل مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

إعلان وظائف شركة العربي

مطلوب عدد 500 فني إنتاج، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 500 فني تجميع، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 100 فني صيانة، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 50 أمين مخازن، ويشترط مؤهل متوسط تجاري. مطلوب عدد 5 مدخل بيانات. مطلوب عدد 100 مسئول امن. مطلوب عدد 35 فني جودة، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 50 عامل خدمات. مطلوب عدد 10 استيوارد. مطلوب عدد 500 عامل إنتاج.

وظائف آخري:-

وللراغبين يشترط أن لا يزيد السن عن 28 سنة، وان يكون حاصل على مؤهل متوسط، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ووجبة ومواصلات، والراتب يحدد حسب المقابلة الشخصية، ولمن يرغب يرجى الحضور على العنوان التالي: المنطقة الصناعية – كوم أبو راضي – الواسطي – بنى سويف، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية : 01127755116 أو الخط الساخن: 19319