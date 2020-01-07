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2020-01-07 وظائف إدارية في شركة المراعي برواتب وعمولات مجزية بمسمى مدير مجموعة المنتجات والتسويق التجاري متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة المراعي عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى مدير مجموعة المنتجات، ومدير التسويق التجاري، ممن لديهم مهارات في هذا المجال. الوظائف الشاغرة :- 1- مدير مجموعة المنتجات شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس في التسويق. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التسويق وإدارة العلامة التجارية مع شركة كبرى في قطاع الأغذية أو المشروبات. – خبرة في بناء العلامات التجارية وإطلاق منتجات جديدة. مهارات تطوير المنتجات الجديدة. مميزات الوظيفة :- Advertisements – رواتب مجزية. – بدل سيارة. – بدل سكن. – إجازة مدفوعة سخية. – تغطية طبية. – بدل تعليم الأطفال. – مكافآت تقديرية ، إلخ. رابط التقديم :- (اضغط هنا). 2- مدير التسويق التجاري – الألبان شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس تخصص الأعمال أو التسويق. – خبرة 10 سنوات على الأقل في وظيفة التسويق التجاري ضمن بيئة تصنيع الأغذية أو المشروبات متعددة الجنسيات. – خبرة إدارية عليا على الأقل 5 سنوات في وظيفة التسويق التجاري (ويفضل الآن وظيفة TM). – تجربة ناجحة ك KAM والتعامل مع كبار تجار التجزئة. – مهارات التحليل والتأثير والعروض التقديمية. – الألفة مع JDA Intactix و MS office أو أدوات تكنولوجيا المعلومات المكافئة. – لديه أوراق اعتماد تسويق تجاري أثبتت جدواها في بيئة صناعة الأغذية والمشروبات متعددة الجنسيات. مميزات الوظيفة :- – رواتب مجزية. – بدل سيارة. – بدل سكن. – إجازة مدفوعة سخية. – تغطية طبية. – بدل تعليم الأطفال. – مكافآت تقديرية ، إلخ. تاريخ التقديم :- متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد رابط التقديم :- ( اضغط هنا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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