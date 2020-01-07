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2020-01-07 وظائف إدارية وفنية بأسواق عبدالله العثيم من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت أسواق عبدالله العثيم عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي مساعد إداري / فني شبكات ونظم حاسب / من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات). الوظائف الشاغرة :- 1- مساعد إداري شروط التقديم :- – شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها تخصص علوم إدارية. – بلا خبرة سابقة. مميزات الوظيفة :- – الراتب 7,500 ريال. رابط التقديم :- Advertisements اضغط هنا 2- فني شبكات ونظم حاسب شروط التقديم :- – التعليم الفني العالي أو ما يعادله تخصص علوم الحاسب. – خبرة 0 – 1 سنوات. مميزات الوظيفة :- – راتب شهري: 5,000 ريال. تاريخ التقديم :- متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد رابط التقديم :- اضغط هنا تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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