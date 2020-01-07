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وظائف إدارية لدى الشركة السعودية للخدمات الأرضية

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2020-01-07

وظائف إدارية لدى الشركة السعودية للخدمات الأرضية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن وجود وظائف إدارية شاغرة بمسمى وظيفي مسؤول علاقات الموظفين للعمل في مكة المكرمة ممن لديهم مهارات في هذا المجال.

الوظائف الشاغرة :-

– مسؤول علاقات الموظفين

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شروط التقديم :-

– شهادة البكالوريوس في القانون / الموارد البشرية.
– مستوى ممتاز في الإنجليزية.
– معرفة قانون العمل أو اللوائح التشريعية.
– القدرة على التعامل مع معلومات سرية للغاية وحساسة.
– مهارات اتصال شفاهية وكتابية ممتازة.
– مهارات التعامل مع الآخرين بما في ذلك الخبرة في إدارة الصراعات ومهارات التحقيق والتفاوض.

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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