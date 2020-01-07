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2020-01-07 وظائف إدارية للرجال والنساء براتب 8375 ريالاً في جدة التقديم عبر بوابة العمل الوطنية طاقات متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت شركة بن زقر للمنتجات الاستهلاكية عن وجود عدد 3 وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من أجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي مدقق داخلي ممن لديهم مهارات في هذا المجال. الوظائف الشاغرة :- – مدقق داخلي شروط التقديم :- – شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص المالية / المحاسبة.

– وجود خبرة 2 – 3 سنوات Advertisements مميزات الوظيفة :- – راتب شهري: 8,375 ريالاً. تاريخ التقديم :- متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد رابط التقديم : عبر بوابة العمل الوطنية طاقات (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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