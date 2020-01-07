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2020-01-07 وظائف إدارية لدى شركات الزامل عبر طاقات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مجموعة الزامل القابضة للاستثمار عن وجود وظائف شاغرة من أجل العمل في محافظة الجبيل بمسمى محاسب ممن لديهم مهارات في هذا المجال وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – محاسب شروط التقديم :- Advertisements – درجة البكالوريوس في تخصص محاسبة / مالية.

– لا يشترط الخبرة.

مميزات الوظيفة :- – راتب شهري 5,400 ريال. تاريخ التقديم :- متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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