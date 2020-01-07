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وظائف تعليمية للنساء بجامعة أم القرى

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2020-01-07

وظائف تعليمية للنساء بجامعة أم القرى

للتدريس بقسم الدراسات الإسلامية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن قسم الدراسات الإسلامية بالكلية الجامعية بالقنفذة ( شطر الطالبات ) عن حاجته إلى عدد من المتعاونات للتدريس بالقسم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي ١٤٤٠ /١٤٤١هـ.

التخصصات الشاغرة :-

١- القرآن الكريم وعلومه .
٢- السنة وعلومها .
٣- الفقه .
٤- الدعوة والثقافة الإسلامية .

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شروط التقديم :-

أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات المذكورة أعلاه عدا تدريس القرآن الكريم فيكفي البكالوريوس في أي تخصص شرعي مع الإجازة في الإقراء وحفظ القرآن .
تكون الأولوية عند التساوي فيما تقدم للمتفرغة التي تسكن في القنفذة أو ضواحيها .
يجب رفع المؤهلات على الرابط التالي في ملفين أحدهما بصيغة PDF وآخر بصيغة Word ، ووضع وسائل التواصل بشكل واضح،
تاريخ التقديم :-

متاح من اليوم حتى الخميس تاريخ 28-5-1441 هـ.

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

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