- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم وظائف تعليمية للنساء بجامعة أم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف تعليمية للنساء بجامعة أم القرى
للتدريس بقسم الدراسات الإسلامية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن قسم الدراسات الإسلامية بالكلية الجامعية بالقنفذة ( شطر الطالبات ) عن حاجته إلى عدد من المتعاونات للتدريس بالقسم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي ١٤٤٠ /١٤٤١هـ.
التخصصات الشاغرة :-
١- القرآن الكريم وعلومه .
٢- السنة وعلومها .
٣- الفقه .
٤- الدعوة والثقافة الإسلامية .
شروط التقديم :-
أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات المذكورة أعلاه عدا تدريس القرآن الكريم فيكفي البكالوريوس في أي تخصص شرعي مع الإجازة في الإقراء وحفظ القرآن .
تكون الأولوية عند التساوي فيما تقدم للمتفرغة التي تسكن في القنفذة أو ضواحيها .
يجب رفع المؤهلات على الرابط التالي في ملفين أحدهما بصيغة PDF وآخر بصيغة Word ، ووضع وسائل التواصل بشكل واضح،
تاريخ التقديم :-
متاح من اليوم حتى الخميس تاريخ 28-5-1441 هـ.
رابط التقديم :- (اضغط هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف تعليمية للنساء بجامعة أم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.