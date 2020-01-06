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وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.
وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي نائب أول طب طوارئ.
– أخصائي نائب أول الأشعة التشخيصية.
– أخصائي نائب أول وحدة العناية المركزة.
– استشاري التخدير.
– أخصائي نائب أول التخدير.
– أخصائي نائب أول النساء والولادة.
– استشاري النساء والولادة.
– طبيب مقيم النساء والولادة.
– أخصائي أول إدارة الجودة.
– رئيس قسم إدارة المخاطر وسلامة المرضى.
وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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