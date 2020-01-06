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وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل ذكاء الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، الهندسة العامة، إحصاء الرياضيات، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
– مدير تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الإلكترونية)، ويفضل درجة الماجستير.
– محلل استراتيجية القوى العاملة (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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